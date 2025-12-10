Imu Roma e Milano sono le città più care | dove si spende di più e di meno
Roma e Milano si confermano le città più costose in Italia per quanto riguarda l’Imu, mentre altre zone risultano più economiche. La Uil critica il sistema fiscale, definendolo una “lotteria” che varifica le spese in base alla città di residenza. L’allarme si concentra sulla scadenza del 16 dicembre per il saldo dell’imposta su diverse tipologie di immobili.
La Uil critica il sistema Imu definendolo una vera e propria “ lotteria fiscale ”. L’allarme arriva in vista della scadenza del 16 dicembre per il saldo dell’imposta, dovuta su seconde case, abitazioni di lusso, immobili commerciali, aree edificabili e terreni agricoli. La causa, secondo il sindacato, sono i valori catastali obsoleti e un mosaico di aliquote comunali che “alimentano ingiustizie e disuguaglianze”. “Il sistema fiscale immobiliare italiano è confuso – denuncia uno studio del servizio Stato sociale e politiche fiscali della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo -. A parità di condizioni economiche, il prelievo varia sensibilmente da un Comune all’altro e tra diverse categorie catastali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quasi 3.500 euro a Roma, circa 3.000 a Milano, ma meno di 400 a Palermo, Pesaro e Cosenza. La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria "lotteria fiscale". A fare i conti è la Uil,
