Partita Iva a chi serve per gli affitti brevi | ultime novità sul ddl Bilancio 2026

Le ultime novità sul ddl Bilancio 2026 riguardano l'uso della partita Iva per chi gestisce affitti brevi. Un emendamento proposto potrebbe semplificare gli adempimenti fiscali, rendendo più immediata la presunzione di attività d'impresa per chi affitta immobili fino a 30 giorni. Questa modifica potrebbe avere un impatto significativo sui proprietari e sui soggetti coinvolti nel settore degli affitti brevi nel prossimo anno.

A chi serve la partita Iva per gli affitti brevi nel 2026? Sugli adempimenti fiscali di chi dà in locazione i propri immobili per un periodo fino a 30 giorni è stato presentato un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026 che, qualora venisse approvato, renderebbe più immediata la presunzione dello svolgimento di un’attività d’impresa. Di conseguenza, l’obbligo di possesso della partita Iva scatterebbe a partire dal terzo immobile dato in affitto e non più dal quinto come succede tuttora. La differenza non è di poco conto perché comporta adempimenti fiscali e amministrativi ai quali i proprietari degli immobili dovranno abituarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

