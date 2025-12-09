Affitti brevi stop all’aumento della tassa per la prima casa in locazione | il compromesso in manovra
La manovra 2026 prevede un aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, ma la maggioranza ha trovato un accordo per escludere la prima casa in locazione da questo incremento, limitando così gli effetti sull’affitto di abitazioni principali e mantenendo più accessibile il mercato degli affitti brevi.
La maggioranza avrebbe raggiunto un accordo sull'aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, previsto dalla manovra 2026: l'aumento della cedolare sugli affitti brevi dovrebbe essere escluso per la prima casa che viene messa sul mercato. Ma scatta l'attività d'impresa a partire dalla terza abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
