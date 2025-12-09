Affitti brevi stop all'aumento della tassa per la prima casa in locazione | il compromesso in manovra
La manovra 2026 prevede un aumento del 26% della tassazione sugli affitti brevi, ma un nuovo accordo della maggioranza avrebbe escluso questa imposta per la prima casa in locazione. La decisione mira a bilanciare le esigenze fiscali con la tutela dei proprietari e dei locatari, evitando un impatto eccessivo sulle famiglie che affittano la loro abitazione principale.
La maggioranza avrebbe raggiunto un accordo sull'aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, previsto dalla manovra 2026: l'aumento della cedolare sugli affitti brevi dovrebbe essere escluso per la prima casa che viene messa sul mercato. Ma scatta l'attività d'impresa a partire dalla terza abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Gli affitti brevi raccontano un Paese che usa la casa per integrare il reddito e restare a galla. Qualcuno, per guadagnare bene e facilmente. Un milione di host, mezzo milione di alloggi e un mercato che vale 40 miliardi, secondo i dati Aigab. Tra turismo, inflazi - facebook.com Vai su Facebook
“Con gli affitti brevi a Bologna si intercettano più turisti. Ora basta negatività” Vai su X
FI – FORZA ITALIA * SENATO: «CASA: ROSSO (FI), CON STOP AD AUMENTO TASSA SU AFFITTI BREVI TUTELIAMO 96% SETTORE» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Casa: Rosso (Fi), con stop ad aumento tassa su affitti brevi ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it