Affitti brevi stop all'aumento della tassa per la prima casa in locazione | il compromesso in manovra

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra 2026 prevede un aumento del 26% della tassazione sugli affitti brevi, ma un nuovo accordo della maggioranza avrebbe escluso questa imposta per la prima casa in locazione. La decisione mira a bilanciare le esigenze fiscali con la tutela dei proprietari e dei locatari, evitando un impatto eccessivo sulle famiglie che affittano la loro abitazione principale.

La maggioranza avrebbe raggiunto un accordo sull'aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, previsto dalla manovra 2026: l'aumento della cedolare sugli affitti brevi dovrebbe essere escluso per la prima casa che viene messa sul mercato. Ma scatta l'attività d'impresa a partire dalla terza abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

