AEW | Dustin Rhodes conferma nessun ritorno in WWE nel suo futuro

Dustin Rhodes non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione un ritorno in WWE e questa volta lo ha detto in modo chiarissimo. Nonostante abbia firmato un contratto di sei anni con la AEW che lo terrà nella compagnia fino al 2030, alcuni fan continuano a sognare una reunion con suo fratello Cody Rhodes in WWE. Le speculazioni sono tornate a circolare il 24 febbraio, quando un fan su Twitter gli ha scritto senza mezzi termini: "Riporta Goldust in WWE immediatamente". La risposta di Rhodes è stata dettagliata e definitiva. Ha innanzitutto smontato l'idea che un ritorno in WWE rappresenterebbe un passo avanti per la sua carriera, rivelando di non aver mai ricevuto un aumento di stipendio durante la sua permanenza lì: "No, non mi hanno mai dato un aumento mentre ero lì". Dustin Rhodes definisce il suo futuro. Rhodes ha poi parlato dell'eredità di Goldust, il personaggio che ha segnato gran parte della sua carriera in WWE, spiegando però perché non sente il bisogno di riproporlo.

