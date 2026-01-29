WWE | Cody Rhodes ammette che lasciare AEW per WWE è stata la scommessa più grande della sua carriera

Cody Rhodes ammette che tornare in WWE dopo aver lasciato l'AEW è stata la scommessa più grande della sua carriera. L’ex protagonista di AEW ha deciso di rischiare tutto, abbandonando un ruolo sicuro per una nuova sfida. Ora, la sua scelta sta dando i primi frutti, ma il percorso non è stato facile.

Cody Rhodes ha rivelato di aver vissuto il suo ritorno in WWE come la più grande scommessa della vita, lasciando un ruolo stabile in AEW senza garanzie di successo. La paura di un flop totale. Ospite nel podcast “ Six Feet Under ” di The Undertaker, l’ American Nightmare ha spiegato come abbia dovuto pesare attentamente la decisione, temendo che fosse un errore madornale dopo il primo addio alla WWE nel 2016. “ Pensavo: ‘È questo il più grande errore di sempre? Il primo addio sembrava un disastro, ma tornare indietro. questa poteva essere la scommessa più grossa di tutte ”, ha confessato Rhodes, sottolineando come in AEW avesse un ottimo posto da Executive Vice President e adorasse lavorare con i Bullet Club guys. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

