Aeroporto il sindaco | Molto positive le nuove rotte l' obiettivo per costruire una rete collegata all’Europa

“Le tratte passeggeri annunciate per l’aeroporto Verdi sono per Parma una notizia molto positiva" commenta il sindaco di Parma Michele Guerra. "Tra i collegamenti nazionali e internazionali, spicca Londra. Questa notizia si inserisce nell’obiettivo per costruire una rete aeroportuale collegata all’Europa su cui dobbiamo continuare a lavorare per portare benefici al territorio.” A partire dall’estate 2026 saranno attive cinque tratte da Parma, con tre nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted. “In qualità di compagnia aerea No. 1 in Europa e Italia, Ryanair è felice di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini- spiega il ceo di Ryanair, Eddie Wilson-, un risultato diretto della decisione proattiva della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia- Romagna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Aeroporto di Aquino: un passo concreto in avanti Oggi, presso la Regione Lazio, si è tenuto l’incontro che ho chiesto e fatto convocare, su sollecitazione del territorio e del Sindaco di Aquino, Fausto Tomassi, per dare seguito concreto al percorso di rilancio - facebook.com facebook