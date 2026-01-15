Petrolio e nuove rotte gli interessi di Stati uniti e Russia sul Polo nord

L’interesse geopolitico per il Polo Nord cresce con l’eventuale coinvolgimento degli Stati Uniti e della Russia nella regione. La Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa dinamica, che potrebbe portare a nuove rotte commerciali e risorse energetiche. Indipendentemente dall’esito delle strategie internazionali, l’area rimane un punto focale per le questioni di potere e risorse nel futuro prossimo.

Sia che gli Stati uniti trovino un modo per annettere la Groenlandia, sia che non ci riescano, l'isola artica sarà al centro degli interessi geopolitici del futuro prossimo.

Le risorse della Groenlandia: petrolio e terre rare - Il sottosuolo dell'isola e i mari che la circondano sono ricchi di petrolio, gas e materiali fondamentali per l'industria, compresa quella automobilistica ... msn.com

L’aggressione statunitense al Venezuela rivela la crisi degli Stati Uniti e il ruolo del petrolio nelle nuove guerre globali. Un’analisi critica - L’aggressione statunitense al Venezuela rivela la crisi degli Stati Uniti e il ruolo del petrolio nelle nuove guerre globali. valori.it

Petrolio, potere e nuove guerre invisibili Trump torna a parlare di energia, trivellazioni e “interessi nazionali”. Intanto il Venezuela – seduto sulla più grande riserva di petrolio al mondo – resta intrappolato tra crisi economica, autoritarismo e fame. Coincide facebook

Minerali, petrolio e nuove rotte: le mani delle potenze sull'Artico - @ilsecoloxix #artico @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Esercito @ItalianAirForce @ItalianNavy @_Carabinieri_ x.com

