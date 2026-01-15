Petrolio e nuove rotte gli interessi di Stati uniti e Russia sul Polo nord

L’interesse geopolitico per il Polo Nord cresce con l’eventuale coinvolgimento degli Stati Uniti e della Russia nella regione. La Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa dinamica, che potrebbe portare a nuove rotte commerciali e risorse energetiche. Indipendentemente dall’esito delle strategie internazionali, l’area rimane un punto focale per le questioni di potere e risorse nel futuro prossimo.

Sia che gli Stati uniti trovino un modo per annettere la Groenlandia, sia che non ci riescano, l’isola artica sarà al centro degli interessi geopolitici del futuro prossimo. A inizio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

