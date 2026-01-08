Ryanair promette nuove rotte l' assessore Bravi | Forlì sempre più attrattiva In nove mesi 240 mila euro dalla tassa di soggiorno

Ryanair annuncia nuove rotte, rafforzando l’offerta di collegamenti da Forlì. L’assessore Bravi sottolinea come ciò contribuisca a rendere la città sempre più attrattiva, evidenziando che in nove mesi sono stati raccolti 240 mila euro dalla tassa di soggiorno. Le dichiarazioni del direttore commerciale della compagnia evidenziano l'importanza di questa crescita per il turismo locale e i flussi di viaggiatori.

"Le parole del direttore commerciale di Ryanair rappresentano un forte stimolo per i flussi turistici in entrata e in uscita dal nostro territorio". L'assessore con delega al turismo, Kevin Bravi, commenta così le parole del chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness

