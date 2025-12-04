nasce etna sky la nuova compagnia aerea siciliana con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i residenti il primo volo in estate

Si parla molto in queste settimane del caro volo che coinvolge soprattutto i collegamenti tra Nord e Sud. Non è un mistero che i prezzi degli aerei per chi è siciliano e vive al Nord siano esorbitanti e proibitivi. Spesso infatti studenti o lavoratori sono costretti a rinunciare a rivedere i pochi cari, nella speranza che passi qualche giorno e i prezzi scendano. Poi è arrivato un annuncio che, in qualche modo, dovrebbe dare uno scossone alla concorrenza soprattutto tra le compagnie aeree. Il parlamentare nazionale Manlio Messina, deputato catanese eletto con ex Fratelli d’Italia e poi passato al gruppo misto, sui propri profili social annuncia la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana, anticipandone anche la denominazione, Etna Sky, postando una foto di un aereo con quella che dovrebbe essere la livrea della società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

