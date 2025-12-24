Ngctr ecco il primo volo A decollare è il futuro

A Samarate, nel sito Leonardo di Cascina Costa, ha preso il via il primo volo del convertiplano Ngctr, un velivolo di nuova generazione. Questo progetto rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore aeronautico, puntando su sostenibilità e tecnologia avanzata. L’evento segna un momento significativo per il futuro del trasporto aereo in Italia e in Europa, aprendo nuove prospettive per movimenti più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

SAMARATE Il futuro del volo prende forma nei cieli del Varesotto e parla italiano. A Samarate, nel sito Leonardo di Cascina Costa, decolla il convertiplano di nuova generazione Ngctr, un velivolo che promette di cambiare il modo di spostarsi nei cieli d’Europa coniugando velocità, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il primo decollo del dimostratore tecnologico Ngctr-Td segna l’inizio ufficiale delle prove in volo di uno dei progetti più ambiziosi dell’Aviazione civile europea. Il Next Generation Civil Tiltrotor è un velivolo capace di decollare e atterrare verticalmente come un elicottero per poi trasformarsi in volo in un vero e proprio aereo ad ala fissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ngctr, ecco il primo volo. A decollare è il futuro Leggi anche: Il convertiplano NGCTR decolla in Italia: primo volo del dimostratore tecnologico per la mobilità aerea sostenibile Leggi anche: Falchi anti-piccioni, ecco il primo volo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ngctr, ecco il primo volo. A decollare è il futuro; Leonardo, primo volo del dimostratore del convertiplano di nuova generazione; A Cascina Costa di Samarate il primo volo del nuovo convertiplano Leonardo; Il convertiplano NGCTR decolla in Italia: primo volo del dimostratore tecnologico per la mobilità aerea sostenibile. Ngctr, ecco il primo volo. A decollare è il futuro - A Samarate diventa realtà il velivolo metà elicottero e metà aeroplano. ilgiorno.it

Il convertiplano NGCTR decolla in Italia: primo volo del dimostratore tecnologico per la mobilità aerea sostenibile - Leonardo, in collaborazione con Clean Aviation, lancia il programma NGCTR: un passo fondamentale verso il futuro del trasporto aereo sostenibile con il primo volo del convertiplano tecnologico ... msn.com

Primo volo per il convertiplano NGCTR: una svolta per l’aviazione civile europea. - facebook.com facebook

Primo volo del #Leonardo Next Generation Civil Tiltrotor – Technology Demonstrator (NGCTR-TD), avvenuto il 19 dicembre. Questo volo segna l'inizio dei test per uno dei programmi più avanzati nel panorama dell'aviazione civile europea. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.