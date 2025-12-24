Ngctr ecco il primo volo A decollare è il futuro

A Samarate, nel sito Leonardo di Cascina Costa, ha preso il via il primo volo del convertiplano Ngctr, un velivolo di nuova generazione. Questo progetto rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore aeronautico, puntando su sostenibilità e tecnologia avanzata. L’evento segna un momento significativo per il futuro del trasporto aereo in Italia e in Europa, aprendo nuove prospettive per movimenti più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

SAMARATE Il futuro del volo prende forma nei cieli del Varesotto e parla italiano. A Samarate, nel sito Leonardo di Cascina Costa, decolla il convertiplano di nuova generazione Ngctr, un velivolo che promette di cambiare il modo di spostarsi nei cieli d’Europa coniugando velocità, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il primo decollo del dimostratore tecnologico Ngctr-Td segna l’inizio ufficiale delle prove in volo di uno dei progetti più ambiziosi dell’Aviazione civile europea. Il Next Generation Civil Tiltrotor è un velivolo capace di decollare e atterrare verticalmente come un elicottero per poi trasformarsi in volo in un vero e proprio aereo ad ala fissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

