Addio cascate nel sottopassaggio della Verità arrivano le griglie per l' acqua piovana

A causa delle continue infiltrazioni d'acqua, i tecnici sono tornati a intervenire nel sottopassaggio della Verità. Dopo un anno dalla riapertura, cercano di risolvere il problema delle

Operai al lavoro per posizionare l'atteso sistema di deflusso pluviale. L'intervento mette fine ai disagi che durante il maltempo rendono inagibile il camminamento pedonale A un anno dalla sua riapertura e dal rinnovamento totale finanziato con i fondi del Pnrr, a piazza Crispi sono tornati i tecnici. Questa volta l'obiettivo dei lavori è molto pratico e atteso dai cittadini, ovvero l'installazione delle griglie per la corretta raccolta dell'acqua piovana. Un cantiere rapido ma fondamentale per correggere un difetto strutturale che ha causato notevoli problemi di viabilità pedonale.

