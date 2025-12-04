Le richieste della famiglia nel bosco per la ristrutturazione | il bagno a secco il serbatoio per l' acqua piovana niente plastica E il progetto non arriva

Due stanze, un bagno e una zona soggiorno: sarà così il casolare immerso nel bosco di Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham al termine dei lavori di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Le richieste della famiglia nel bosco per la ristrutturazione: il bagno a secco, il serbatoio per l'acqua piovana, niente plastica. E il progetto non arriva

