Campi Flegrei l' acqua piovana svolge un ruolo significativo nel bradisismo | lo studio

Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Geoscience Frontiers dimostra che l'acqua piovana svolge un ruolo significativo nel bradisismo dei Campi Flegrei, contribuendo in modo misurabile al sollevamento del suolo e ai sismi osservati negli ultimi vent'anni. La ricerca.🔗 Leggi su Napolitoday.it

