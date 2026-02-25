Addio a Stefano | 80 anni di storia del quartiere chiusi con lui

Un quartiere in lutto Il quartiere Nomentano piange la scomparsa di Stefano Gaj, 64 anni, proprietario del negozio di abbigliamento in via Padova 40 a Roma. La sua morte, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, ha lasciato un vuoto in una comunità che lo ricordava come un lavoratore instancabile e una persona sempre disponibile. Il negozio, aperto quasi 80 anni fa dal padre Sergio, era un punto di riferimento per il quartiere, specializzato in abbigliamento intimo. Le esequie si sono svolte al cimitero di Prima Porta nella mattina di sabato 24 febbraio. Amos Tesciuba, commerciante e amministratore del gruppo Facebook Quelli di piazza Bologna!, ha diffuso la notizia della scomparsa, descrivendo Gaj come un grandissimo lavoratore, sempre sorridente e socievole, una persona che ha lasciato tutti troppo presto. Il negozio di via Padova 40, aperto sei giorni su sette, ha chiuso i battenti poco dopo la fine dell'emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarneseÈ scomparso Rolando Nannicini, figura di rilievo della politica valdarnese e toscana.

Addio a Giancarlo Tacchi: vesti la maglia del Foggia negli anni '80È venuto a mancare Giancarlo Tacchi, ex calciatore che ha indossato la maglia del Foggia negli anni ’80.