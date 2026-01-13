È scomparso Rolando Nannicini, figura di rilievo della politica valdarnese e toscana. Parlamentare e amministratore pubblico, Nannicini ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per l’intera regione, che ricorda con rispetto e riconoscenza il suo contributo nel corso degli anni. La scomparsa avviene all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La politica valdarnese, e non solo è in lutto. Si è infatti spento dopo una lunga malattia, questa mattina alle 6:30 all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia Rolando Nannicini, parlamentare e amministratore pubblico italiano, nato a Montevarchi il 27 luglio 1946 e per anni voce autorevole del centrosinistra toscano. La sua scomparsa lascia un segno profondo nel mondo politico locale e nazionale, dove ha operato con impegno e visione per decenni. La sua carriera iniziò nella vita civica del proprio territorio: docente di matematica e personalità impegnata nel sociale, fu eletto sindaco di Montevarchi in Toscana già negli anni Novanta, guidando la città con due mandati consecutivi e occupandosi del rilancio delle politiche urbane e della partecipazione civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarnese

Leggi anche: San Severo piange Cecchino Damone, se ne va un pezzo di storia della politica locale

Leggi anche: “Addio mito!” Se ne va un pezzo di storia della musica italiana: il triste annuncio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarnese.

Addio a Rolando. Stacchiotti "Capità". Era un’istituzione - È venuto a mancare nella tarda serata di lunedì a 70 anni Rolando Stacchiotti, a tutti noto come Rolando Capità... ilrestodelcarlino.it

Addio a Rolando La Rosa, il cordoglio del Pincio https://www.terzobinario.it/addio-a-rolando-la-rosa-il-cordoglio-del-pincio/ - facebook.com facebook