Addio a Giancarlo Tacchi | vesti la maglia del Foggia negli anni ' 80

È venuto a mancare Giancarlo Tacchi, ex calciatore che ha indossato la maglia del Foggia negli anni ’80. Nato il 7 aprile 1954, Tacchi ha lasciato una traccia significativa nel club e nel calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo sportivo e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Lutto nel mondo del calcio, per la scomparsa di Giancarlo Tacchi, ex giocatore. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 7 aprile. È morto ad Avezzano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Tacchi era uno dei figli di Juan Carlos Tacchi, ala argentina di Torino, Alessandria e Napoli, negli anni '50 e.

Addio a Giancarlo Tacchi, ala di talento che ha segnato il calcio abruzzese - Il mondo del calcio abruzzese e nazionale si stringe nel dolore per la scomparsa di Giancarlo Tacchi, venuto a ... marsicalive.it

