Claudio è morto stroncato da un malore improvviso | le lacrime di genitori e sorelle

La comunità di Provaglio d’Iseo è in lutto per la perdita di Claudio Frusca, conosciuto come Caio, scomparso improvvisamente a 48 anni a causa di un malore. La notizia, diffusa domenica 28 dicembre, ha suscitato grande commozione tra familiari, amici e conoscenti, che ricordano con affetto la sua figura e il suo contributo alla comunità.

Una notizia che ha colpito profondamente la comunità di Provaglio d’Iseo è arrivata domenica 28 dicembre: Claudio Frusca, per tutti Caio, è scomparso all’età di 48 anni a seguito di un malore improvviso, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici, compagne e compagni di tante esperienze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Claudio è morto stroncato da un malore improvviso: le lacrime di genitori e sorelle Leggi anche: L'operaio è morto in azienda stroncato da un malore improvviso Leggi anche: È morto il dottor Graziano Martinelli, stroncato da un improvviso malore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Claudio Perpignano, stroncato improvvisamente da un malore lo storico parrucchiere di Pordenone. Aveva 72 anni - È morto all'improvviso Claudio Perpignano, 72 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. ilgazzettino.it Don Claudio Morganti stroncato da un male, due giorni di lutto cittadino a Loro Piceno per lo storico parroco. Oggi i funerali - Da allora ha ricoperto vari incarichi: è stato insegnate di teologia morale all’Istituto teologico marchigiano e all’Istituto superiore di Scienze religiose (entrambi a Fermo). corriereadriatico.it Il 75enne Claudio Pogliano è morto sul colpo sulle strisce pedonali a Leinì. La 21enne di Volpiano si è presentata ai carabinieri e ha indicato l’auto abbandonata. A bordo con lei anche il fratello e un’amica: tutti denunciati per omissione di soccorso - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.