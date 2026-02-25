Acquasumarte live a Storie del vecchio sud

Domenica 1 Marzo dalle ore 21:00 tornano a Storie del Vecchio Sud gli ACQUASUMARTE con un set acustico speciale!Domenica 1 Marzo • ore 21:00Storie Del Vecchio Sud – Via Biccari 120, BariINGRESSO LIBEROPrenotazioni al 347636 8837ACQUASUMARTEACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette addosso.ACQUASUMARTE nasce a Monopoli nel 2007 dal desiderio di Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana.Nel 2010, registra la prima demo con 2 inediti. Nel 2011, con la collaborazione di Giorgio Spada, registra 5 inediti e pubblica, in edizione limitata, l'album “Appena in tempo”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

