Un Natale di Rinascita un ponte di storie Gli Auguri di Gazzetta del Sud
Ci lasciamo alle spalle un anno di grandi cambiamenti Un anno che, alla Gazzetta del Sud, ha segnato un nuovo inizio. Dal cambio alla guida della direzione giornalistica, con il ritorno da direttore di Nino Rizzo Nervo, alla nuova veste grafica che, da marzo, accompagna ogni giorno i nostri lettori di Messina e della Calabria. Messina, Sicilia e Calabria. Territori uniti da un ponte. Non quello evocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un Natale di rinascita, un ponte di storie. Gli auguri di Gazzetta del Sud
Un Natale vissuto nella tradizione, alla messa con la famiglia. Un momento di preghiera e di vicinanza per tutta la comunità, per le Forze dell’Ordine e i volontari. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale, nel segno della speranza e della rinascita - facebook.com facebook
