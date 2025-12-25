un natale di rinascita un ponte di storie gli auguri di gazzetta del sud

Ci lasciamo alle spalle un anno di grandi cambiamenti Un anno che, alla Gazzetta del Sud, ha segnato un nuovo inizio. Dal cambio alla guida della direzione giornalistica, con il ritorno da direttore di Nino Rizzo Nervo, alla nuova veste grafica che, da marzo, accompagna ogni giorno i nostri lettori di Messina e della Calabria. Messina, Sicilia e Calabria. Territori uniti da un ponte. Non quello evocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

