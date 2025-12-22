' Storie del vecchio anno' torna la rassegna dedicata ai ciarlatani e all’arte antica del raccontare
Torna a Ferrara 'Storie del vecchio anno', la rassegna di spettacoli e narrazioni organizzata da Officina Teatrale Actuar e dedicata all’antica arte di cantastorie e ciarlatani. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si svolge nei tre pomeriggi di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29, presso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Le poesiole di Monica Messa. . Stasera a Storie del Vecchio Sud SANTAPEPE Angela Esmeralda (voce) e Marco Menchise (chitarra) Un progetto acustico di musica contemporanea che intreccia folk, jazz, songwriting. Essenziale e diretto, con un repertorio di - facebook.com facebook
