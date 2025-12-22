Torna a Ferrara 'Storie del vecchio anno', la rassegna di spettacoli e narrazioni organizzata da Officina Teatrale Actuar e dedicata all’antica arte di cantastorie e ciarlatani. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si svolge nei tre pomeriggi di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29, presso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Storie del vecchio anno', torna la rassegna dedicata ai ciarlatani e all’arte antica del raccontare

Leggi anche: Torna 'Young', la rassegna dedicata ai giovani talenti emergenti

Leggi anche: Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai. Dietro i ciarlatani del clima c'è una scienza costruita ad arte

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Storie del vecchio anno – III edizione; Storie del vecchio anno: rassegna di spettacoli a cura Officina Teatrale A_Ctuar a Ferrara dal 27 al 29 dicembre 2025; ‘Lubitel stories, storie di fotografia analogica’ torna a Trieste con una nuova mostra; A Firenze si può tornare nelle viscere di Palazzo Vecchio, per visitare l’imponente Teatro romano di Florentia.

"Storie del vecchio anno": rassegna di spettacoli a cura Officina Teatrale A_Ctuar a Ferrara dal 27 al 29 dicembre 2025 - "Storie del vecchio anno" è il titolo della rassegna di spettacoli e narrazioni dedicata all'antica arte di cantastorie e ciarlatani, in programma a Ferrara da sabato 27 a lunedì 29 dicembre 2025 alle ... cronacacomune.it