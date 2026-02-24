Hakimi a processo per stupro | l’inchiesta e le accuse nei confronti del terzino del Psg

Achraf Hakimi affronta un processo per stupro dopo un’accusa presentata da una donna che lo accusa di averla molestata a Nogent-sur-Marne. L’indagine, iniziata tre anni fa, si è concentrata sui suoi comportamenti e sui testimoni raccolti. Il calciatore del Psg, ex Inter, si trova ora di fronte a un procedimento penale in Francia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nei media sportivi e legali. La sua posizione sarà valutata nelle prossime settimane.

Achraf Hakimi finisce a processo per stupro dinanzi al tribunale penale dipartimentale francese. L’inchiesta sul terzino del Psg, ex Inter, era cominciata tre anni fa, quando il 25 febbraio 2023 una giovane donna si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne per accusare il calciatore nato a Madrid e nazionale marocchino. Hakimi ha sempre contestato le accuse della donna, ma dopo anni di indagine la procura di Nanterre ad agosto scorso ha chiesto il rinvio a giudizio, accolto oggi, spiegando che il racconto della donna era “ coerente, nello svolgimento e nella durata, con i messaggi inviati dalla vittima all’ amica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

