Hakimi rinviato a giudizio per stupro il calciatore | Accusa falsa attendo il processo

Achraf Hakimi è stato formalmente coinvolto in un procedimento penale per stupro, dopo che le autorità hanno deciso di rinviarlo a giudizio. Il calciatore marocchino del Paris Saint-Germain ha respinto le accuse, definendole false, e aspetta di affrontare il processo. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il suo avvocato ha confermato la posizione di Hakimi. La vicenda prosegue con le procedure legali in corso.

© Feedpress.me - Hakimi rinviato a giudizio per stupro, il calciatore: “Accusa falsa, attendo il processo”

Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro. A renderlo noto è stato il legale del terzino marocchino del Paris Saint-Germain, ex Inter. La decisione arriva al termine delle indagini condotte dalla Procura di Nanterre su un presunto episodio risalente al 2023. Secondo l’impostazione accusatoria, il calciatore avrebbe violentato una giovane donna. Hakimi ha sempre respinto le accuse, sostenendo di essere vittima di un tentativo di ricatto a fini economici. La posizione del giocatore «Oggi un’accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo, anche se io lo nego e tutto dimostra che è falso», ha scritto il giocatore sul proprio profilo X. 🔗 Leggi su Feedpress.me Psg, Hakimi rinviato a giudizio per stupro: il terzino respinge con fermezza ogni accusa. Cos’era successo 3 anni faHakimi, giocatore del Psg, è stato rinviato a giudizio per un’accusa di stupro, che lui nega con fermezza. Psg, Hakimi rinviato a giudizio con l’accusa di stupro: cos'era successo tre anni faHakimi, difensore del Psg, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro, dopo un procedimento che riguarda un episodio avvenuto tre anni fa.