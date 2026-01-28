Achille Lauro a Sanremo per i ragazzi di Crans Montana | quel mi attivo di Carlo Conti un messaggio che lascia sperare

Achille Lauro torna a Sanremo, questa volta per i ragazzi di Crans Montana. Durante la puntata, Carlo Conti ha mandato un messaggio privato che ha fatto sperare in un possibile omaggio all’Ariston. Lauro si prepara a intonare “Perdutamente” per ricordare le vittime di Crans Montana, lasciando intuire che potrebbe essere un momento speciale.

Un messaggio privato di Carlo Conti apre all’ipotesi di un omaggio all’Ariston, con Achille Lauro pronto a ricordare le vittime di Crans Montana sulle note di “Perdutamente”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo CransMontana

Achille Lauro dedica parole di dolore alle vittime di Crans Montana.

Il brano “Perdutamente” di Achille Lauro, tratto dall’album Comuni Mortali, ha recentemente assunto un ruolo simbolico legato alle vittime di Crans-Montana.

ACHILLE LAURO - ME NE FREGO #achillelauro #sanremo2020 #rai #sanremofestival

Ultime notizie su Sanremo CransMontana

