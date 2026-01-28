Achille Lauro dedica parole di dolore alle vittime di Crans Montana. A pochi giorni dall’incendio che ha colpito il resort svizzero, il cantante ha pubblicamente espresso vicinanza e solidarietà ai giovani coinvolti e alle loro famiglie. La sua presenza a Sanremo 2026 si carica di un significato forte, in ricordo di chi ha perso la vita in quella tragedia.

“Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. Pochi giorni dopo quanto accaduto a Crans Montana a Capodanno, Achille Lauro ha espresso il suo cordoglio ai ragazzi coinvolti nel rogo e alle loro famiglie. L’artista si è rivolto ai genitori delle vittime, e la sua canzone – Perdutamente – è stata scelta dalla famiglia di Achille Barosi per l’ultimo saluto al 16enne. Non c’è voluto molto prima che in molti si mobilitassero per un omaggio a Sanremo 2026, nel ricordo delle vittime di Crans Montana, di coloro che hanno vissuto quella notte, di coloro che stanno ancora combattendo i segni. Secondo Roberto Alessi, Carlo Conti si starebbe attivando per rendere possibile l’omaggio di Lauro sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro a Sanremo 2026 nel ricordo delle vittime di Crans Montana: la scelta di Carlo Conti

Il brano "Perdutamente" di Achille Lauro, tratto dall'album Comuni Mortali, ha recentemente assunto un ruolo simbolico legato alle vittime di Crans-Montana.

In occasione di Sanremo 2026, si parla di un omaggio speciale a Achille Lauro e alla sua canzone

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

