Accuse e risposte ' piccate' durante la campagna elettorale Lettieri assolto dopo la denuncia dell' ex sindaco

La querela dell'ex primo cittadino Santagata finisce in archivio, confermando le accuse politiche di Lettieri come prive di rilievo penale Si chiude con un'assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il sindaco di Gricignano di Aversa, Vittorio Lettieri. Il Tribunale ha stabilito che "il fatto non sussiste" relativamente alla querela presentata dall'ex sindaco Vincenzo Santagata durante la campagna elettorale del 2019. Il contenzioso aveva origine dalle accuse mosse da Lettieri nei confronti di Santagata, che lo vedeva coinvolto in presunte false fatturazioni ed evasione IVA in alcune società private. Durante la campagna elettorale e successivamente nel 2020, Lettieri aveva definito Santagata "bugiardo", sostenendo che stesse mentendo sulla propria situazione giudiziaria.

