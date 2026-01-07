Giorgi e la campagna elettorale per il sindaco | Non voteremo solo nomi e cognomi

Giuseppe Giorgi, vice presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Arezzo, commenta il ruolo della campagna elettorale per il sindaco. In un contesto in cui si vota più che per i singoli candidati, si riflette sulla città, sulla municipalità e sulla comunità locale. La sua riflessione sottolinea l’importanza di un voto consapevole, che vada oltre i nomi e i cognomi, puntando su un impegno collettivo per il futuro di Arezzo.

Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Giorgi, vice presidente assemblea provinciale Pd Arezzo."Scrivo di Arezzo, della sua municipalità, del governo e della comunità. È una sollecitudine, è una passione, per la città, per la politica. Avverto una sensibilità nuova che tende a escludere clausure.

