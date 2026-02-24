Antoci | Con accordo colpiremo anche rotte cocaina verso porti Ue

Antoci afferma che l’Ecuador rappresenta ancora uno dei principali punti di partenza della cocaina verso l’Europa, a causa dell’incremento costante delle spedizioni e dei sequestri nei porti. La crescente presenza di droga in arrivo dall’Ecuador sta spingendo le autorità a rafforzare le operazioni, anche per colpire le rotte più trafficate. Le autorità stanno preparando un accordo mirato a bloccare queste rotte di droga prima che raggiungano i porti europei.

(Adnkronos) – "L'Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa, con spedizioni verso i porti del Nord e quantitativi sequestrati in costante aumento. Un traffico miliardario che alimenta riciclaggio, economie criminali e rafforza la presenza delle mafie nel tessuto economico europeo. Dai porti ecuadoriani transitano percentuali enormi del traffico mondiale di droga con tratte che partono anche verso l'Italia. Il porto di Posorja, per esempio, è considerato il principale porto di origine della cocaina. Il contrasto alle rotte della droga dal Sud America entra, quindi, nel negoziato politico sul nuovo accordo di cooperazione tra l'Agenzia Europol dell'Unione europea e l'Ecuador.