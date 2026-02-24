La droga dal Sud America accordo con l' Ecuador Antoci | Colpiremo anche le rotte della cocaina verso i porti dell’UE

La scoperta di una vasta rete di traffico di droga dal Sud America all’Europa nasce da un accordo con l’Ecuador, che mira a bloccare le rotte della cocaina. Le forze dell’ordine hanno intercettato più spedizioni dirette ai porti europei, con sequestri che aumentano di mese in mese. Antoci afferma che l’obiettivo è smantellare anche le rotte che attraversano i porti dell’Unione. Le indagini proseguono senza sosta.

L’Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa, con spedizioni verso i porti del Nord e quantitativi sequestrati in costante aumento. Un traffico miliardario che alimenta riciclaggio, economie criminali e rafforza la presenza delle mafie nel tessuto economico europeo. Dai porti ecuadoriani transitano percentuali enormi del traffico mondiale di droga con tratte che partono anche verso l’Italia. Il porto di Posorja, per esempio, è considerato il principale porto di origine della cocaina. Il contrasto alle rotte della droga dal Sud America entra, quindi, nel negoziato politico sul nuovo accordo di cooperazione tra l’Agenzia Europol dell’Unione europea e l’Ecuador. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Antoci: “Con accordo colpiremo anche rotte cocaina verso porti Ue”Antoci afferma che l’Ecuador rappresenta ancora uno dei principali punti di partenza della cocaina verso l’Europa, a causa dell’incremento costante delle spedizioni e dei sequestri nei porti.

Leggi anche: Sono queste le nuove rotte della cocaina, intercettate tonnellate di droga: “Famiglie, pescherecci e spedizioni”

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Blitz dei carabinieri azzera filiera dello spaccio nel mercato abruzzese: eroina a 7 euro e levamisolo nella cocaina; Cocaina dal Sudamerica, fermato narcos a Ponte di Nona: è il fratello di una deputata albanese; Scacco allo spaccio di eroina e cocaina in Abruzzo: venti misure cautelari, sequestrati 30 chili di droga e 100mila euro; Vasta operazione contro droga e criminalità a Castellamonte, paese 'invaso' dalle pattuglie.

La droga dal Sud America, accordo con l'Ecuador. Antoci: Colpiremo anche le rotte della cocaina verso i porti dell’UEL’Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa , con spedizioni verso i porti del Nord e quantitativi sequestrati ... gazzettadelsud.it

Traffico di cocaina dal Sud America, confiscato immobile in BulgariaDroga dal Sud America alle piazze di spaccio italiane. Cocaina in ingenti quantità gestite, che secondo le risultanze investigative e... Droga dal Sud America alle piazze di spaccio italiane. lanazione.it

Il giovane si era trasferito in Sud America. Era sposato e aveva una bambina. I genitori stanno raggiungendo il Paese - facebook.com facebook

I Rush a Milano nel 2027. Dopo il Nord America, la reunion della band di Geddy Lee e Alex Lifeson toccherà Europa e Sud America. Con loro la batterista Anika Nilles con l’ingrato compito di sostituire Neil Peart e Loren Gold, tastierista degli Who x.com