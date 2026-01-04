Dossier contro Alex Britti accessi abusivi allo Sdi | licenziato un poliziotto

Un poliziotto dell’aeroporto di Orio al Serio è stato licenziato dopo essere stato indagato per accesso abusivo allo Sdi e rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta sull’agenzia investigativa Equalize. R.B., sovrintendente capo della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio, in quanto avrebbe consultato illegalmente la banca dati per verifiche su persone controllate o arrestate.

Milano – Il sovrintendente capo della Polizia di Stato R.B. è stato destituito dal servizio. In servizio all'ufficio di frontiera dell' aeroporto di Orio al Serio, è stato indagato nell'inchiesta sull'agenzia investigativa Equalize per rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo allo Sdi, la banca dati che le forze dell'ordine consultano abitualmente per verificare se a carico di una persona controllata o arrestata ci siano precedenti penali, denunce o segnalazioni di altro genere su indagini in corso. Secondo la Procura, R.B. avrebbe agito su mandato di Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci, a loro volta ingaggiati dal manager Fulvio Pravadelli (all'epoca direttore della Veneranza Fabbrica del Duomo) per reperire elementi da usare contro l'ex genero, il notissimo cantautore romano Alex Britti, nella causa di separazione con la figlia.

Alex Britti a pm, mai avrei pensato all'attacco di Equalize - "Avevo il timore di attacchi, ma mai avrei pensato potessero arrivare a quanto è emerso dall'inchiesta (... ansa.it

Alex Britti spiato, l'ex Nicole Pravadelli: «Veleni contro di me, volevo mostrare la situazione in casa» - «Volevo solo mostrare che l'ambiente familiare non era sereno, che c'erano criticità alle quali non era giusto esporre un minore. ilmessaggero.it

