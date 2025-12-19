Gli esperti a Riccione evidenziano l’importanza di potenziare i controlli in ospedale per contrastare le infezioni da germi multiresistenti. Questi agenti patogeni rappresentano una minaccia crescente, influenzando la salute pubblica non solo nelle strutture specialistiche, ma anche nella medicina di comunità, e richiedono una risposta efficace e coordinata.

© Riminitoday.it - Infezioni da germi multiresistenti, gli esperti a Riccione: "Vanno rafforzati i controlli in ospedale"

I dati più recenti mostrano come le infezioni da germi multiresistenti abbiano un impatto crescente sulla mortalità globale e interessino non solo le terapie intensive, ma anche la medicina di comunità. Allo stesso tempo, esperienze concrete dimostrano che strategie strutturate di infection. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Boom di infezioni urinarie, colpa degli antibiotici fai-da-te. Dall’allarme ai consigli degli esperti

Leggi anche: Viminale:rafforzati controlli festività

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Infezioni da germi multiresistenti, gli esperti a Riccione: Vanno rafforzati i controlli in ospedale; Gli infettivologi: Serve controllo uniforme; Germi multiresistenti: sorveglianza chiave per la governance.

Germi multiresistenti e infezioni, confronto tra medici e infermieri - Le infezioni da germi multiresistenti tra ospedale e territorio. ilrestodelcarlino.it

Aumentano le infezioni ospedaliere: germi multiresistenti agli antibiotici - “La situazione italiana delle Infezioni Correlate all’Assistenza rende indispensabile una appropriatezza prescrittiva della terapia antibiotica e una sua rapida implementazione per salvaguardare la ... affaritaliani.it

Infezioni in ospedale e resistenza agli antibiotici, 430mila casi l’anno in Italia tra i paesi con incidenza più alta - Provocate da germi multiresistenti agli antibiotici, sono almeno 430mila casi e provocano 11mila decessi l’anno. ilfattoquotidiano.it