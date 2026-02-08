Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Giuseppe Ungaretti, uno dei poeti più rivoluzionari del Novecento italiano. Nato l’8 febbraio 1888, Ungaretti ha rivoluzionato la poesia italiana con le sue rime brevi e intense, capaci di trasmettere sentimenti profondi in poche parole. La sua esperienza come poeta di trincea durante la guerra ha lasciato un segno indelebile nella sua opera, aprendo la strada all’ermetismo e influenzando generazioni di scrittori.

Il poeta Giuseppe Ungaretti nacque l’8 febbraio 1888 ad Alessandria d’Egitto. Era figlio di due lucchesi non proprio benestanti e, quando rimase orfano di padre, grazie all’impegno materno, riuscì a completare gli studi universitari presso la Sorbonne di Parigi. Lì conobbe Pablo Picasso e cominciò un’amicizia fraterna con Guillaume Apollinaire.Con la guerra del 1915 fu chiamato al fronte, esperienza che influenzò notevolmente la sua poesia. Favorevole all’intervento nella Grande Guerra, appoggiò il pensiero di Mussolini.Ungaretti è considerato un poeta rivoluzionario, colui che aprì la strada all’Ermetismo, e il fascino che è riuscito a trasmettere nei suoi milioni di lettori sta, innanzitutto, nell’aver saputo esprimere i suoi sentimenti in poche rime brevi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 febbraio, nasce il poeta di trincea Giuseppe Ungaretti

Approfondimenti su Giuseppe Ungaretti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giuseppe Ungaretti

Argomenti discussi: Almanacco | Domenica 8 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde l’8 febbraio: eventi storici, memorie e significati di una data che parla al presente; Cosa fare a Pavia e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026; Cosa fare a Venezia e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026.

Almanacco | Domenica 8 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLaura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Oggi 8 Febbraio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoOggi è l’8 febbraio. Mancano 326 giorni alla fine dell’anno. Chi è nato in questo giorno è curioso e visionario, con una forte spinta verso la scoperta e la conoscenza. È una persona che ama guardare ... vicenzatoday.it

Andrà in onda in prima serata su RAI 3 il 27 febbraio prossimo il docufilm "Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti" diretto da Massimo Popolizio e Mario Vitale. Alcune scene del docufim dedicato al poeta Giuseppe Ungaretti, sono state girate sul Monte Sa facebook

“Ricorderai d’avermi atteso tanto, e avrai negli occhi un rapido sospiro.” —Giuseppe Ungaretti #AMiaMadre a #SalaLettura x.com