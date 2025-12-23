Contratto tensioni e accuse | la battaglia sulla Tabaccheria storica di Atripalda finisce in tribunale

Una tabaccheria storica, un contratto di cessione, rate non pagate e un clima diventato presto incandescente. È questo lo sfondo della vicenda approdata davanti al Tribunale di Avellino, dove una controversia commerciale si è trasformata in uno scontro giudiziario dai toni accesi. Tutto nasce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

