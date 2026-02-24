Abuso di supplenze annuali Tribunale di Foggia riconosce danno a una docente | dovrà essere risarcita

Il Tribunale di Foggia ha riconosciuto un danno a una docente vittima di abuso di supplenze annuali. La causa è stata motivata da pratiche di assegnazione irregolare delle supplenze, che hanno causato instabilità e disagio professionale. La decisione potrebbe influenzare molte altre situazioni simili, portando a un possibile risarcimento per chi ha subito ingiustizie nell'assegnazione delle cattedre. La vicenda evidenzia le criticità del sistema di nomine scolastiche.

Una sentenza che a suo modo potrebbe essere storica, perché riguarda tanti docenti della scuola pubblica. Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso presentato da una docente precaria, riconoscendole un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine. Il caso riguarda una insegnante di Manfredonia, mai assunta a tempo indeterminato, che ha deciso di rivolgersi alla Uil scuola e all’avvocato Marco Dibitonto per far valere i propri diritti. Secondo Rega, la pronuncia del tribunale “potrebbe rappresentare un importante precedente per altri docenti precari che si trovano in situazioni analoghe, aprendo la strada a nuovi ricorsi in ambito scolastico”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it “Licenziata per il dissenso espresso contro le molestie del suo superiore”: lavoratrice dovrà essere reintegrata e risarcitaUna donna è stata licenziata perché aveva espresso dissenso riguardo alle molestie da parte del suo superiore, e ora deve essere riassunta e ricevere un risarcimento. Tribunale riconosce a docente precario oltre 5.200 euro per ferie non godute: il Ministero deve dimostrare l’invito formale alla fruizioneLa Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto a un docente precario oltre 5. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Marsala: il Ministero condannato per abuso di contratti a termine ai docenti di religione; Scuola, prof precaria da 15 anni: lo Stato condannato a pagarle 13 stipendi; Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta; Graduatorie ad esaurimento: diploma non è sufficiente. Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaLa finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. tg24.sky.it Supplenze scolastiche annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026? Ecco la differenzaCosa prevede la legge 124 del 1999 e la recente nota del ministero dell’Istruzione e del Merito. Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026, alcune questioni tornano a emergere, soprattutto ... lettera43.it Dopo 3 anni è abuso di precariato: lo riconosce una sentenza della Cassazione. Invitiamo docenti, personale ATA e tutti i precari della scuola ad aderire alla nostra campagna sindacale di ricorsi legali seguita dall'avvocato Domenico Naso. Tutte le info su http - facebook.com facebook