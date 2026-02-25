Abusi su bimba di 7 anni a Salerno Cassazione | restano i domiciliari

La misura cautelare era scattata a settembre dopo la denuncia del padre. La Suprema Corte conferma quanto deciso dal Riesame e dal gip. Resta agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, l’uomo accusato di aver abusato sessualmente di una bambina di 7 anni, figlia della sua convivente. La decisione arriva dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa. Con questo pronunciamento, viene confermata la misura cautelare già ritenuta legittima dal Tribunale del Riesame di Salerno e disposta dal gip. Secondo quanto ricostruito, il provvedimento era scattato lo scorso settembre, dopo la denuncia del padre della minore. La vicenda sarebbe emersa nel contesto familiare, quando la bambina avrebbe trovato la forza di raccontare quanto accaduto a persone a lei vicine. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Procura di Salerno. Nell’ambito delle attività investigative, sarebbero state acquisite anche registrazioni ritenute utili a ricostruire i fatti e a interrompere la presunta condotta contestata. 🔗 Leggi su Zon.it

Ispezione al Tribunale di Brescia dopo la condanna a 5 anni per abusi su una bimba di 10 anniIl Tribunale di Brescia ha condannato a cinque anni di reclusione un uomo di 29 anni per abusi su una bambina di 10 anni, avvenuti in un centro di accoglienza.

Cinque anni per abusi su una bimba, Bordonali: "Pena inadeguata, ferisce la dignità della vittima"La parlamentare della Lega Simona Bordonali ha commentato la sentenza di cinque anni di reclusione per l’autore degli abusi su una bambina di dieci anni a Collio.

Temi più discussi: Salerno, abusi sessuali su bimba di 7 anni: niente sconti al patrigno; Bimba morta all’asilo, caso aperto dopo 22 anni; Abusi sessuali su delle minorenni. Condannato a 7 anni e tre mesi; Molestie a una bimba, sentenza ribaltata. Assolto un 60enne: Restituita la dignità.

Abusi sessuali su figlia salernitana di 7 anni della convivente: resta ai domiciliariStampaResta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico l’uomo accusato di aver abusato sessualmente una bimba salernitana di 7 anni, figlia della convivente. La misura cautelare – come r ... salernonotizie.it

Leonforte, non impedì abusi su due bimbi di 10 anni: condannatoLEONFORTE (ENNA) – Forte del suo rapporto di parentela avrebbe permesso a un anziano di abusare di due bambini di 10 anni. La polizia del commissariato di Leonforte ha arrestato un uomo condannato in ... livesicilia.it

Bimba resta incinta per colpa degli abusi del padre nel Bresciano Lui la violentava di continuo da anni - facebook.com facebook