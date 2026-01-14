ispezione al tribunale di brescia dopo la condanna a 5 anni per abusi su una bimba di 10 anni

Il Tribunale di Brescia ha condannato a cinque anni di reclusione un uomo di 29 anni per abusi su una bambina di 10 anni, avvenuti in un centro di accoglienza. La sentenza ha suscitato discussioni sulla qualificazione del reato e sulle implicazioni legali, evidenziando l’importanza di un’accurata verifica delle circostanze e delle norme applicate nel caso.

Era abbastanza prevedibile che la sentenza del tribunale di Brescia per lo stupro di una bimba di 10 anni avrebbe fatto discutere: il giudice, infatti, ha condannato a 5 anni di reclusione il 29enne bengalese che ha violentato la minorenne in un centro di accoglienza nell’estate 2024, derubricando il reato in sesso con minori. La pm Federica Ceschi aveva chiesto 6 anni e 8 mesi con l’accusa di violenza sessuale con minori, ma il giudice ha riqualificato il reato e ridotto la pena. Alla madre della piccola, costituita parte civile nel processo, il gup ha riconosciuto una provvisionale di 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atti sessuali con una bambina al centro migranti di Collio: dopo la condanna a 5 anni FdI chiede un'ispezione ministeriale; Bimbo morto per monossido, ispezione nella villetta di Calvagese.

