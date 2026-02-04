La Russia ha spiato le comunicazioni dei satelliti europei Il ministro Urso chiama l’Esa

La Russia avrebbe spiato le comunicazioni di alcuni satelliti europei. Secondo il “Financial Times”, due veicoli spaziali russi avrebbero intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Europa. Il ministro Urso ha poi chiamato l’Esa per chiedere chiarimenti sulla vicenda. La notizia ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza spaziale e la possibile interferenza dei russi nelle reti satellitari europee.

Secondo quanto riporta il "Financial Times" due veicoli spaziali russi hanno intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Europ a. Un'azione che, secondo funzionari della sicurezza europea, è una minaccia perché potrebbe permettere a Mosca di manipolare le traiettorie stesse delle strutture spaziali monitorate. Ad aver agito, secondo il quotidiano, sarebbero stati i Luch-1 e Luch-2, usati principalmente per scopi civili, come le comunicazioni televisive, ma che hanno veicolato negli anni anche dati governativi sensibili e alcune comunicazioni militari. Il ministro Urso chiama il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher.

