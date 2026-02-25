Abitazione divisa in due al catasto | una parte è esente l' altra paga l' Imu

Il proprietario di una casa divisa in due unità ha avviato una disputa legale contro il pagamento dell’Imu, sostenendo che una parte fosse esente. La causa nasce dalla classificazione dell’immobile, che non viene considerato abitazione principale. La sentenza ha chiarito che, poiché le due unità sono distinte, solo quella utilizzata come residenza principale può beneficiare dell’esenzione. Ora si attende la decisione finale sulla questione fiscale.

La giustizia tributaria di Perugia respinge il ricorso di una contribuente: per l'esenzione prima casa serve l'unificazione catastale La stessa casa, ma divisa in due unità. Il proprietario si lancia in una lunga battaglia contro il pagamento dell'Imu, ma perde: la "casa divisa" non è abitazione principale. L'abitazione principale, ai fini dell'Imu non ammette interpretazioni "di fatto", ma si basa esclusivamente sui dati catastali. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, che ha respinto il ricorso di una contribuente di Torgiano, confermando la legittimità di un avviso di accertamento per l'anno 2019.