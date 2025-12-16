Oggi, 16 dicembre 2025, scade il termine per il pagamento del saldo IMU. Questa imposta riguarda principalmente i proprietari di seconde case e immobili di lusso, mentre molte abitazioni principali sono esenti. Ecco le informazioni principali su chi deve pagare e le eventuali esenzioni.

© Thesocialpost.it - IMU, oggi scade il saldo: chi deve pagare e chi è esente

Scade oggi, 16 dicembre 2025, il termine ultimo per il pagamento del saldo IMU. L’imposta riguarda i proprietari di seconde case e i possessori di immobili classificati come abitazioni di lusso, mentre resta esclusa la gran parte delle abitazioni principali. Di seguito, il quadro aggiornato su obblighi ed esenzioni. Chi è tenuto a pagare l’IMU. Il saldo IMU è dovuto dai possessori di seconde case e dai proprietari di abitazioni accatastate nelle categorie considerate di lusso, ovvero: A1 (abitazioni di tipo signorile). A8 (ville). A9 (castelli e palazzi di pregio storico). In questi casi, l’imposta è dovuta anche se l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Thesocialpost.it

Expert IMU Calcolo saldo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Saldo Imu, oggi scade il pagamento della seconda rata su seconde case e altri immobili - Oggi, 16 dicembre, è l'ultimo giorno per versare la seconda rata dell'Imu su seconde case e altri immobili diversi dall'abitazione principale ... fanpage.it