IMU oggi scade il saldo | chi deve pagare e chi è esente
Oggi, 16 dicembre 2025, scade il termine per il pagamento del saldo IMU. Questa imposta riguarda principalmente i proprietari di seconde case e immobili di lusso, mentre molte abitazioni principali sono esenti. Ecco le informazioni principali su chi deve pagare e le eventuali esenzioni.
Scade oggi, 16 dicembre 2025, il termine ultimo per il pagamento del saldo IMU. L’imposta riguarda i proprietari di seconde case e i possessori di immobili classificati come abitazioni di lusso, mentre resta esclusa la gran parte delle abitazioni principali. Di seguito, il quadro aggiornato su obblighi ed esenzioni. Chi è tenuto a pagare l’IMU. Il saldo IMU è dovuto dai possessori di seconde case e dai proprietari di abitazioni accatastate nelle categorie considerate di lusso, ovvero: A1 (abitazioni di tipo signorile). A8 (ville). A9 (castelli e palazzi di pregio storico). In questi casi, l’imposta è dovuta anche se l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Thesocialpost.it
