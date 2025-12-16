Imu ultimo giorno per il pagamento del saldo | come pagare chi è esente

Oggi, 16 dicembre 2025, è l'ultimo giorno utile per il pagamento del saldo dell'IMU. L'imposta riguarda principalmente i possessori di seconde case e immobili di lusso, come categorie A/1, A/8 e A/9. Ecco le indicazioni su come procedere al pagamento e chi può essere esentato.

(Adnkronos) – Ultimo giorno per pagare l'Imu. Scadono infatti oggi, 16 dicembre 2025, i termini per il saldo dell'imposta, dovuta dai possessori delle seconde case e dei proprietari di abitazioni accatastate nelle cosiddette categorie 'di lusso': A1, A8 e A9. Da più di dieci anni invece sono esenti dal pagamento dell’Imu i possessori delle abitazioni . Periodicodaily.com

