Imu ultimo giorno per il pagamento del saldo | come pagare chi è esente

Oggi, 16 dicembre 2025, è l'ultimo giorno utile per il pagamento del saldo dell'IMU. L'imposta riguarda principalmente i possessori di seconde case e immobili di lusso, come categorie A/1, A/8 e A/9. Ecco le indicazioni su come procedere al pagamento e chi può essere esentato.

(Adnkronos) – Ultimo giorno per pagare l'Imu. Scadono infatti oggi, 16 dicembre 2025, i termini per il saldo dell'imposta, dovuta dai possessori delle seconde case e dei proprietari di abitazioni accatastate nelle cosiddette categorie 'di lusso': A1, A8 e A9. Da più di dieci anni invece sono esenti dal pagamento dell'Imu i possessori delle abitazioni.

Saldo dell’Imu in scadenza il 16 dicembre, si paga l’ultima rata dell’imposta sulla casa - il 16 dicembre scade la seconda rata dell’Imu, l’Imposta municipale unica sulla proprietà della casa: quali sono le esenzioni valide ... quifinanza.it

