Grandi domande e bisogni quotidiani si alternano nelle nostre vite così come nei dubbi che ci assillano Dopo Google anche l' assistente di Amazon pubblica la sua lista delle richieste più frequenti che le abbiamo fatto

Grandi domande e bisogni quotidiani si alternano nelle nostre vite, così come nelle nostre richieste ad Alexa. Dopo Google, che ha diffuso la classifica delle richieste più frequenti rivolte al motore di ricerca nel 2025, anche l'assistente di Amazon pubblica la sua lista, fotografando un'ampia varietà di argomenti di tendenza che hanno caratterizzato l'anno in Italia. Il 2025 dell'Italia raccontato attraverso i trend di Google X Leggi anche › L'anno della "fiducia": perché è la parola del 2025 secondo Treccani Dall'altezza di Carlo Conti al valore del Bitcoin: ecco che cosa abbiamo chiesto ad Alexa nel 2025.

