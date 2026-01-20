Incidente in A14 oggi camion carico di polli si ribalta tra Rimini e Cattolica | code e traffico in tilt

Oggi lungo l’A14 tra Rimini e Cattolica si è verificato un incidente con un camion carico di polli che si è ribaltato. L’evento ha causato code e rallentamenti nel traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito sulla zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per la gestione della situazione e la rimozione del veicolo incidentato.

Rimini, 20 gennaio 2026 - Mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la dorsale adriatica. Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8:50, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, mandando in tilt la circolazione nel tratto romagnolo. Con un carico di polli disperso in autostrata, che ha provocato una serie di frenate improvvise e tamponamenti a catena. "Un altro grande supermercato. Lo contrasteremo in tutte le sedi" La dinamica: carico disperso su entrambe le carreggiate. L'episodio è avvenuto al chilometro 140, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Cattolica in direzione Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incidente in A14 oggi, camion ribaltato tra Rimini e Cattolica: code e traffico in tilt fino a PesaroOggi lungo l’A14 tra Rimini e Cattolica si è verificato un incidente con un camion ribaltato, causando code e rallentamenti fino a Pesaro.

Incidente in A14 oggi, camion ribaltato tra Rimini e Cattolica: code e traffico in tilt fino a Pesaro - Il mezzo pesante viaggiava in direzione sud, parte del carico trasportato si è disperso, finendo per invadere anche la carreggiata opposta, immediati i disagi alla circolazione. Ecco i percorsi altern ... msn.com

A14, carico di polli sullasfalto, traffico in tilt tra Cattolica e Riccione - RIMINI. Traffico in tilt sulla autostrada A14 tra Cattolica e Riccione a causa di un incidente che ha coinvolto un camion adibito a trasporto ... corriereromagna.it

