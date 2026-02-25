A Viterbo un nuovo assunto su quattro è straniero

Cresce a ritmo sostenuto la presenza di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro della Tuscia. Secondo l’ultimo report elaborato dall’ufficio studi della Cgia di Mestre su dati del Sistema informativo excelsior (Unioncamere – Ministero del Lavoro), nel 2025 le assunzioni previste di immigrati nel Viterbese arrivano a quota 5mila 490. Questa cifra rappresenta il 26,1% del totale delle entrate programmate dalle imprese locali. Il dato posiziona Viterbo al 41esimo posto nella classifica nazionale per incidenza di manodopera straniera, superando nettamente la media italiana che si ferma al 23,4%.?L’incidenza varia molto a seconda dei settori produttivi, con punte altissime in alcuni ambiti storicamente trainanti per la provincia. In agricoltura a livello nazionale quasi la metà delle nuove assunzioni riguarda stranieri, precisamente il 42,9%, seguita dalle costruzioni con il 33,6%. Guardando ai numeri assoluti dei profili più ricercati, la ristorazione guida la classifica con oltre 231mila ingressi tra cuochi e camerieri, seguita dal personale non qualificato nei servizi di pulizia e nell'agricoltura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Un nuovo assunto su quattro in Italia è straniero: ecco le province (e i settori) dove i lavoratori non italiani sono oggi essenzialiIl crescente bisogno di manodopera straniera in Italia ha portato a un nuovo assunto su quattro nel 2025, causa la carenza di lavoratori locali.

Lavoro, in Italia un neoassunto su quattro è straniero. Dall’edilizia all’agricoltura: i datiNel 2025, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia superano il milione e 350 mila, rappresentando il 23% dei nuovi impieghi.

