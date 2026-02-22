Lavoro in Italia un neoassunto su quattro è straniero Dall’edilizia all’agricoltura | i dati

Nel 2025, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia superano il milione e 350 mila, rappresentando il 23% dei nuovi impieghi. La crescita deriva dalla domanda crescente di manodopera nel settore edilizio e agricolo. Questo incremento evidenzia come le aziende italiane affidino sempre più a lavoratori stranieri per coprire le esigenze di personale. Numeri che riflettono un cambiamento nel mercato del lavoro nazionale e una maggiore presenza di lavoratori provenienti dall’estero.

Milano, 22 febbraio 2026 – Il numero dei lavoratori stranieri aumenta sempre di più. Nel 2025 le assunzioni previste di immigrati sfiorano quota 1 milione e 360mila, pari al 23 per cento del totale: in pratica, un nuovo assunto su quattro non è italiano. Il balzo rispetto al periodo pre-Covid è netto. Confrontando i dati con il 2019, il numero assoluto di ingressi è più che raddoppiato. L'incidenza varia molto a seconda dei settori. In agricoltura quasi la metà delle nuove assunzioni riguarda stranieri (42,9%). Si citano elevate anche nel tessile-abbigliamento-calzature (41,8%) e nelle costruzioni (33,6%), mentre pulizie e trasporti si attestano al 26,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immigrazione: 1 neoassunto su 4 è straniero, boom in agricolturaUn quarto dei neoassunti nel settore agricolo sono stranieri, a causa della carenza di manodopera locale.

Chi costruisce l'Umbria? Il lavoro straniero regge l’edilizia, ma senza casa non c’è integrazioneIl settore edile in Umbria si sostiene grazie al lavoro di operai stranieri, che spesso affrontano condizioni difficili.

