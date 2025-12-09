Materiali in scena | Riccardo Lestini presenta Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro
Arezzo, 9 dicembre 2025 – Penultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori al Teatro Comunale: venerdì 5 dicembre, alle ore 21.30, andrà in scena “ Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro” di e con Riccardo Lestini. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini di venerdì scorso, un’altro spettacolo di teatro civile, un monologo di narrazione. In scena con tavolo, una sedia, qualche foglio e nient’altro: solo la voce dell'attore e i documenti. Riccardo Lestini, “scrittore, regista, saggista, blogger, insegnante”, propone una scrittura basata sulle conclusioni della Seconda Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Moro, sui documenti ufficiali dell'Archivio Flamigni e, in particolare, sulle due inchieste condotte da Paolo Cucchiarelli e pubblicate dall'editore Ponte alle Grazie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Qualche giorno fa ho visto una scena emozionante: uno scoiattolo che trasportava materiali per la costruzione del suo rifugio invernale. Il nido di uno scoiattolo è una struttura sferica costruita con rami, foglie e muschio, utilizzata come protezione per l'inverno - facebook.com Vai su Facebook
Materiali in scena: Riccardo Lestini presenta “Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro" - Riccardo Lestini, “scrittore, regista, saggista, blogger, insegnante”, propone una scrittura basata sulle conclusioni della Seconda Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Moro, sui documenti ... Lo riporta lanazione.it