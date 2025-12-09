Materiali in scena | Riccardo Lestini presenta Eseguendo la sentenza - le ultime 24 ore di Aldo Moro

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Penultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori al Teatro Comunale: venerdì 5 dicembre, alle ore 21.30, andrà in scena “ Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro” di e con Riccardo Lestini. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini di venerdì scorso, un’altro spettacolo di teatro civile, un monologo di narrazione. In scena con tavolo, una sedia, qualche foglio e nient’altro: solo la voce dell'attore e i documenti. Riccardo Lestini, “scrittore, regista, saggista, blogger, insegnante”, propone una scrittura basata sulle conclusioni della Seconda Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Moro, sui documenti ufficiali dell'Archivio Flamigni e, in particolare, sulle due inchieste condotte da Paolo Cucchiarelli e pubblicate dall'editore Ponte alle Grazie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

