Mara Sattei | Torno a Sanremo da cantautrice

Mara Sattei torna a Sanremo da cantautrice, annunciando ufficialmente il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo aver conquistato il pubblico con il suo stile unico. La cantante romana, conosciuta anche come Sara Mattei, ha scelto di aprire il suo nuovo capitolo musicale con il brano “Le cose che non sai di me”, una dedica intensa che parla di cura e fragilità. La sua voce, capace di “guarire il mio disordine”, emerge forte nel testo e nel modo in cui lo interpreta, lasciando trasparire tutta la passione che mette nella musica. Il suo nuovo album, “Che me ne faccio del tempo”, uscito oggi in digitale e

"La voce tua guarisce il mio disordine" canta Mara Sattei, giù dal palco Sara Mattei, in quella dedica appassionata che è Le cose che non sai di me, il brano che la riporta a Sanremo e che racconta a Soundcheck, il format musicale del nostro giornale, assieme al nuovo album Che me ne faccio del tempo, disponibile da oggi in digitale e dal 27 febbraio in fisico. Intanto, Carlo Conti ha annunciato ieri sera la presenza al Festival pure di Eros Ramazzotti con Alicia Keys. Tre anni fa s'era presentata con Duemilaminuti un pezzo di Damiano David che parlava di violenza sulle donne. "Amo follemente quella canzone, regalo di Damiano che porto con orgoglio nella mia discografia.