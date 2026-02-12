Sophia Kirkby e il casting di San Valentino | Chi vuole uscire con la scapola più ambita del Villaggio Olimpico?

Sophia Kirkby ha organizzato un casting insolito al Villaggio Olimpico di Milano Cortina. Si cerca chi vuole uscire con la scapola più ambita tra gli atleti. La modella e influencer ha voluto creare un momento divertente e diverso, attirando l’attenzione dei partecipanti. La domanda è semplice: chi sarà disposto a mettersi in gioco per questa sfida un po’ speciale?

Roma, 12 febbraio 2026 – Ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 spera di conquistare non solo un podio ma anche un cuore. Sophia Kirkby, 24 anni, stella dello slittino del Team Usa con già tre medaglie vinte ai Mondiali (argento nella gara a squadre ad Altenberg 2024, due bronzi nel doppio a Winterberg 2022 e Altenberg 2024) ieri ha finito di gareggiare nel doppio femminile con Chevonne Forgane e ora pensa solo al suo San Valentino. Ma per trovare l'anima gemella nei giorni scorsi Sophia ha lanciato un vero e proprio 'casting' social. Sophia Kirkby cerca l'amore a Milano-Cortina, l'annuncio via social: pioggia di candidature Il casting.

