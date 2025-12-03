La storia dell'Ambulatorio Solidale di Agropoli | due parroci medici infermieri e oss aiutano chi non ha soldi per curarsi

Nel profondo Sud della Campania la volontà dei sacerdoti, un contributo economico e tante donazioni hanno consentito l'apertura di una struttura solidale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

