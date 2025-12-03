La storia dell'Ambulatorio Solidale di Agropoli | due parroci medici infermieri e oss aiutano chi non ha soldi per curarsi

Nel profondo Sud della Campania la volontà dei sacerdoti, un contributo economico e tante donazioni hanno consentito l'apertura di una struttura solidale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Canile di Tarquinia. E’ una storia molto triste. OTTO e’ arrivato in ambulatorio gravissimo. Non si sapeva se superava la notte. Piano piano contro ogni previsione più nera, grazie all’aiuto del dott La Rosa e di Germana si sta riprendendo. Ma non potrà più s - facebook.com Vai su Facebook

La storia dell’Ambulatorio Solidale di Agropoli: due parroci, medici, infermieri e oss aiutano chi non ha soldi per curarsi - Il Cilento, profondo sud della Campania, ha strutture sanitarie a macchia di leopardo, insufficienti per garantire tutti. Si legge su fanpage.it

Ambulatorio solidale . Cure anche per i senza diritti - Reggi (Farsi Prossimo): "Tra i pazienti badanti e chi scappa dalla guerra". Segnala ilrestodelcarlino.it