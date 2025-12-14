Referendum sulla riforma della giustizia | E’ sbagliata e non affronta i veri problemi

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, suscitando accesi dibattiti tra sostenitori e oppositori. Dopo la presentazione del comitato per il sì all’Astoria, cresce la mobilitazione anche tra chi critica la proposta, ritenendola inadeguata a risolvere i problemi reali del sistema giudiziario italiano.

Comincia la riflessione verso il referendum sulla riforma della giustizia, dopo il comitato per il sì che si è presentato nei giorni scorsi all’Astoria, si mobilita anche il fronte del no. Per Luca Piemartiri, segretario provinciale del Pd di Fermo, l’obiettivo è informare e presidiare il territorio, attraverso eventi che aiuteranno a capire "le conseguenze deleterie di questa riforma". Con il Pd c’è Avs, con Sabrina Isidori, Rifondazione comunista, l’Anpi di Fermo con Paolo Scipioni, l’Arci, il movimento Agende rosse con Christina Pacella, l’associazione Ci vogliamo vive, il Movimento federalista europeo con Anna Morrone e Fabio Rossano, il coordinamento nativa e il Comitato 5 Luglio con Salvatore Pompei. Ilrestodelcarlino.it

