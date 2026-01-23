Economia il Lazio prima regione per crescita delle imprese nel 2025

Nel contesto di un 2025 caratterizzato da sfide geopolitiche e incertezze economiche, il Lazio si distingue come la regione italiana con la maggiore crescita delle imprese. Nonostante le tensioni internazionali e le difficoltà globali, i dati evidenziano un andamento positivo del tessuto imprenditoriale locale, confermando il ruolo strategico della regione nel panorama economico nazionale.

Roma, 23 gennaio 2026 – In un anno complesso per l’economia italiana a causa del perdurare della guerra russo-ucraina, delle forti tensioni geopolitiche e in un quadro economico inevitabilmente mutevole e piuttosto fragile, il Lazio e Roma mostrano dei dati economici incoraggianti. Il Lazio è la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+2,07%) con un saldo imprenditoriale positivo, nel 2025, di 12.259 unità (35.852 iscrizioni e 23.593 cessazioni). Il numero delle imprese registrate nel Lazio, a fine 2025, ammonta a 591.263 unità, pari al 10,1% del totale delle imprese italiane.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

